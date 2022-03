Das international tätige Weinhandelsunternehmen Pieroth Wein AG hat auch im zweiten Corona-Jahr sein Umsatzziel erreicht. Nach dem Verkauf der Tochtergesellschaft in Japan fiel der 2021 erwirtschaftete Umsatz mit 105 Millionen Euro zwar um rund 80 Millionen niedriger als im Vorjahr aus. In Europa sei aber eine Steigerung um vier Prozent erreicht worden, teilte Geschäftsführer Sebastian Potyka am Montag in Rümmelsheim (Kreis Bad Kreuznach) mit. Damit seien die eigenen Erwartungen übertroffen worden.