Im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags zum rassistischen Anschlag in Hanau geht es an diesem Freitag (9.00 Uhr) um den Polizeieinsatz in der Tatnacht sowie um die anschließenden Ermittlungen. Als Zeugen werden eine frühere Oberstaatsanwältin sowie drei Polizisten gehört. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche Informationen den Behörden und Einsatzkräften über den Attentäter und dessen Vater vorlagen und wie die Behörden mit diesen Informationen umgegangen sind.