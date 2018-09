Köthen (dpa) - Nach dem tödlichen Streit in Köthen in Sachsen-Anhalt sitzen die beiden Verdächtigen in Untersuchungshaft. Ein Richter erließ am Abend Haftbefehl wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge. Die beiden jungen Afghanen sollen in der Nacht zu Sonntag mit anderen Männern aneinandergeraten sein. Dabei starb ein 22 Jahre alter Deutscher. Eine Obduktion ergab, dass er einem Herzversagen erlag. Am Abend nahmen rund 2500 Menschen an einer Kundgebung teil, zu der rechte Gruppierungen aufgerufen hatten.