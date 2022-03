Die rheinland-pfälzischen Grünen haben ihren Parteitag mit der Wahl des erweiterten Landesvorstands fortgesetzt. Als erste wurde Integrations- und Familienministerin Katharina Binz am Sonntag in Idar-Oberstein mit 80,24 Prozent der Stimmen in das Gremium gewählt. Für die Grüne Jugend erreichte Lena Etzkorn aus Koblenz 82,56 Prozent. Die Sprecherin der fünf rheinland-pfälzischen Abgeordneten im Bundestag, Tabea Rößner, wurde mit 81,71 Prozent gewählt. Die digitale Wahl muss noch per Briefwahl bis zum 31. März bestätigt werden.