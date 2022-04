Ein Corona-Schnelltestzentrum ist in Mörfelden-Walldorf in Brand gesetzt worden. Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag das Feuer in einem Test-Container gelegt, der auf dem Gelände einer Tankstelle stand. Der Container brannte komplett aus. Es entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Zapfsäulen sowie das Tankstellengebäude blieben unbeschädigt. Verletzt wurde niemand, teilte die Polizei am Montag mit.