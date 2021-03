Grasellenbach. (pol/mare) Seit Donnerstagnachmittag 15 Uhr wird der 68-jährige Stefan Adam aus dem Pflegeheim "Residenz Leben am Wald" vermisst. Das teilt die Polizei mit.

Er befindet sich möglicherweise in hilfloser Lage. Zuletzt wurde er in Grasellenbach im Bereich der Hammelbacher Straße in der Nähe des Heims gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Grasellenbach, der Rettungshundestaffel und eines Polizeihubschraubers verliefen bislang ohne Ergebnis.

Stefan Adam ist etwa 1,75 Meter groß, 80 Kilogramm schwer und hat blonde Haare mit einer Stirnglatze. Er trägt ein rötliches Sweatshirt. Auffällig ist sein schlurfender Gang.

Hinweise erbittet die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/940520 oder jede andere Polizeidienststelle.