Kurz nach dem Start ist ein Gleitschirmflieger gegen einen Funkmast in Seebach (Ortenaukreis) geprallt. Der 26-Jährige verletzte sich beim Unfall schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Warum der Mann am Mittwoch schnell an Höhe verlor und abstürzte, war zunächst nicht bekannt.