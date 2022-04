Die Aareal Bank hat den Weg für eine neue Offerte der am Widerstand von Großaktionären gescheiterten Finanzinvestoren Advent und Centerbridge freigemacht. Der Finanzierer von Gewerbeimmobilien habe mit den Bietern eine Vereinbarung abgeschlossen, auf deren Grundlage diese ein neues Übernahmeangebot an die Aareal-Aktionäre abzugeben planen. Die Anteilseigner sollen 33 Euro je Aktie erhalten, worin die von Aareal angekündigte Dividende von 1,60 Euro enthalten ist, wie die Bank am Mittwochabend mitteilte. Die Mindestannahmeschwelle werde 60 Prozent betragen. Damit entsprechen die Konditionen den bereits am Dienstag von der Bank und den Bietern veröffentlichten Eckdaten.