Ein Pilotprojekt soll Gewalt in der Pflege vorbeugen. In der ersten Runde haben bundesweit 53 stationäre Pflegeheime teilgenommen - darunter fünf Einrichtungen aus dem Raum Frankfurt und vier aus dem Raum Fulda. Sie wurden seit 2018 von vier Hochschulen in Lübeck, Köln, Halle und Fulda begleitet.