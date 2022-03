Binnen eines Tages sind in Hessen 20.181 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Die Inzidenz, also die Zahl der Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, stieg von 1404,8 auf 1455,8. Das geht aus Daten des Berliner Robert Koch-Instituts vom Donnerstag hervor (Stand 3.21 Uhr). Zwölf weitere Menschen starben mit oder an Covid-19. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus seit Beginn der Pandemie auf 9529. Insgesamt wurden bislang im Bundesland 1.333.336 Ansteckungen bestätigt.