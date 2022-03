Mit insgesamt 1,6 Millionen Euro fördert die Landesregierung 19 Projekte von hessischen Kommunen und freien Trägern des Jugendaktionsprogramms Partizipation. "Wir fördern Projekte, bei denen Kinder und Jugendliche ihre Ideen, Vorstellungen oder Forderungen einbringen und so aktiv unsere Gesellschaft mitgestalten", erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden.