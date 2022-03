Nach Geschwindigkeitskontrollen rund um die Eifel-Rennstrecke Nürburgring an diesem Wochenende müssen 105 Autofahrer mit einem Verwarngeld rechnen. Auf 45 Raser kommt ein Bußgeldverfahren zu, wie die Polizei am Sonntag in Mayen mitteilte. Zwei Fahrer müssen den Angaben zufolge mit einem Fahrverbot rechnen. Wochenend-Schnellster sei ein Autofahrer gewesen, der mit 105 Kilometern pro Stunde durch eine 50er-Zone raste. Trotz des durchwachsenen Wetters sei auf den Straßen rund um den Nürburgring viel los gewesen.