Im Prozess um einen blutigen Streit zwischen Wohnungsgenossen mit tödlichem Ausgang hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Frankfurt neuneinhalb Jahre Haft für den Angeklagten gefordert. Während die Anklagevertreterin von Totschlag und gefährlicher Körperverletzung ausging, bestanden die Verteidiger am Donnerstag vor der Schwurgerichtskammer auf einer Notwehrsituation, in die ihr Mandant - ein 34 Jahre alter Moldawier - während der Auseinandersetzung geraten sei. Er müsse deshalb freigesprochen werden. Das Gericht will bereits an diesem Freitag (14.00 Uhr) das Urteil verkünden.