Am Steuer eines Kleinbusses ist ein 15-Jähriger am Sonntag in der Nähe von Saarlouis auf abendlicher Spritztour gewesen. Auf dem Beifahrersitz habe ein 14-Jähriger gesessen, teilte die Polizei in Saarlouis am Montag mit. Die Polizei hatte den Kleinbus nach einem Zeugenhinweis mittels Streifenwagen von der A620 gelotst und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass sich die Jugendlichen den Kleinbus in einer Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in der Gemeinde Wadgassen ausgeliehen haben, in der sie derzeit wohnen. Wie sie an die Fahrzeugschlüssel gelangten, war zunächst unklar.