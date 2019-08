Karlsruhe (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf einen Georgier in Berlin verfolgt die Bundesanwaltschaft die dortigen Ermittlungen genau. «Wir haben die Sache im Blick und stehen im engen Kontakt mit der Berliner Justiz», sagte ein Sprecher. Eine Übernahme des Falls durch den Generalbundesanwalt wäre denkbar, wenn der Verdacht auftauchen sollte, dass hinter der Tat der «Geheimdienst einer fremden Macht» stehen könnte. Der 40 Jahre alte Georgier war am Freitag erschossen worden. In Untersuchungshaft sitzt ein 49 Jahre alter Mann aus Russland.