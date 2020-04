Sollte man die Fußball-Bundesliga für diese Saison ganz absagen? Oder sollten die Mannschaften gegeneinander antreten, aber ohne Zuschauer? Solche Spiele werden oft Geisterspiele genannt. Über all diese Fragen streiten gerade viele Leute in Deutschland. Am Donnerstag spricht Kanzlerin Angela Merkel mit anderen Politikern darüber, ob es bald Geisterspiele geben könnte. Was spricht dafür - und was dagegen?