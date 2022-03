Auf der Flucht aus ihrer angegriffenen Heimat können Menschen aus der Ukraine kostenlos den baden-württembergischen Nahverkehr nutzen. So soll es ihnen unbürokratisch erleichtert werden, sicher zu Freunden, Verwandten oder Ankunftszentren zu gelangen, teilten die Baden-Württemberg-Tarif GmbH und die Verkehrsunternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. "Wer einen ukrainischen Pass besitzt, fährt innerhalb des Geltungsbereichs des bwtarif kostenlos", hieß es weiter. Die Regelung soll bis Ende März in allen Zügen des Nahverkehrs und in den Verkehrsmitteln der Verbünde wie Bussen, U-Bahnen oder Straßenbahnen gelten.