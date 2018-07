Berlin. (dpa) An guten Ratschlägen mangelt es Joachim Löw nicht. Während der angeschlagene Bundestrainer das WM-Debakel weiter an nicht bekanntem Urlaubsort verarbeitet, hat sich ausgerechnet sein einstiger Musterschüler Philipp Lahm als nächster Ehrenspielführer nach Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus ungewöhnlich deutlich zu Wort gemeldet. Kurz vor seinem Auftritt als Pokal-Presenter am Sonntag beim Finale im Moskauer Luschniki-Stadion analysierte Lahm auf seinem Nutzerkonto bei linkedin.com den deutschen WM-K.o. unter der Überschrift: "Wenn ausbleibende Veränderungen Erfolg verhindern." Löw taucht dabei namentlich erst im letzten Absatz auf, doch das Urteil ist klar: "Ich bin überzeugt davon, dass Jogi Löw seinen kollegialen Führungsstil ändern muss, wenn er mit der neuen Generation von Nationalspielern wieder Erfolg haben möchte. Das ist kein Zeichen der Schwäche, sondern der Weiterentwicklung", schrieb Lahm.

Kernpunkt der Lahm-Ausführung ist die Feststellung eines Generationenunterschieds zwischen seiner eigenen 2014er-Mannschaft und den nachrückenden Akteuren. "Er muss Individualisten klar machen, dass sie Verantwortung für die gesamte Mannschaft tragen", schreibt der 34 Jahre alte Lahm. Er zählt offenbar auch Mesut Özil (29) und Ilkay Gündogan (27) schon zu der Altersklasse, die "zu hundert Prozent aus den Jugendleistungszentren" stammt. Bei der neuen Generation fehle "der Blick für das Ganze, die Verantwortung des Einzelnen für die Mannschaft" trete als Leistungsmotiv in den Hintergrund. Es bedürfe einer klaren Ansprache, die Löw offenbar nicht gepflegt habe. Diese klare Ansprache hätte es zum Beispiel in der Affäre um Mesut Özil und Ilkay Gündogan gebraucht.