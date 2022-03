Freiburgs Keeper Mark Flekken wird auch im Test gegen Deutschland im Tor der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft stehen. "Flekken wird wieder spielen", sagte Bondscoach Louis van Gaal am Samstagabend nach dem 4:2 der Niederlande gegen Dänemark. "Das mache ich bewusst, dann kann er sich gegen Deutschland zeigen", sagte van Gaal. Die Niederlande empfangen Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr) in Amsterdam zum Klassiker.