Das barocke Fuldaer Stadtschloss wartet in diesem Sommer mit einer königlichen Ausstellung auf: Vom 18. Juni bis 25. August können die Besucher historische und zeitgenössische Exponate in der Schau "Design & Dynastie. 250 Jahre Hofleben Oranien-Nassau" erleben. Anlass für die Sommerausstellung ist der 250. Geburtstag von Wilhelm I. (1772-1843), dem ersten König der Niederlande, der zuvor für einige Jahre als Fürst in Fulda regierte, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.