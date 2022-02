Mittelfeldspieler Chris Führich vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart hat sich nicht so schlimm verletzt wie befürchtet. Die Gelenkkapsel im Knie sei lediglich gereizt, teilte der Tabellenvorletzte am Sonntag mit. Führich werde in den kommenden Tagen reduziert trainieren. Ob VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Führich bauen kann, ist allerdings ebenso fraglich wie der Einsatz von Orel Mangala.