Passend zum Frühlingsstart können sich die Hessen in der neuen Woche auf freundliches und warmes Wetter freuen. "Wir haben viel Sonne im Angebot", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Verbreitet sei es in den kommenden Tagen sonnig und niederschlagsfrei - bei maximal 15 bis 19 Grad.