Temperaturen bis 17 Grad gibt es am Sonntag in Hessen. Im Nordosten und Osten ist es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend sonnig. Im Südwesten und Westen bleibt es dagegen wolkig, aber niederschlagsfrei. In der Nacht zum Montag können die Werte auf bis zu minus drei Grad sinken.