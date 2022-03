Mit einem coronakonformen Programm haben sich Narren in Riedlingen (Landkreis Biberach) am Fasnachtsdienstag zum Froschkuttelnessen getroffen - mit 3G-Regeln im Freien und angesichts des Ukraine-Kriegs ohne Ministerpräsident und Stammgast Winfried Kretschmann. "Das ist absolut verständlich", sagte der Zunftmeister der Narrenzunft Gole, Thomas Maichel, am Dienstag. Zumindest Kretschmanns Gesicht war dank einer Narren-Maske trotzdem zu sehen.