Drei Tage nach dem Feuer in einem Wohnhaus in Horb am Neckar ist der mutmaßliche Brandstifter gefasst worden. Der 38-Jährige sei dringend tatverdächtig, das Haus seiner eigenen Familie angesteckt zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Bei dem Brand waren die 72 Jahre alte Mutter und sein ebenfalls 38-jähriger Bruder schwer verletzt worden. Noch am Samstag sollte es einen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter geben. Warum er das Haus der Familie angezündet hat, müsse noch genau ermittelt werden.