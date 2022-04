Einen Schaden in Millionenhöhe hat ein Feuer in einer Produktionshalle in Freiburg verursacht. In der Nacht zum Mittwoch stand die Halle im Industriegebiet Nord im Vollbrand, wie die Feuerwehr mitteilte. In dem Betrieb werden Lebensmittel verarbeitet, so die Polizei. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.