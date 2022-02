Laut Wetterdienst sorgen in der Nacht zum Donnerstag zwei Orkantiefs in schneller Folge für Unruhe in vielen Teilen Deutschlands. An der Nordsee besteht die Gefahr einer Sturmflut. Schon am Mittwochabend soll der Wind den Vorhersagen zufolge mächtig aufdrehen, teils könnte er Orkanstärke erreichen. Auch in Baden-Württemberg werden Sturmböen erwartet, allerdings sollen diese im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands weniger stark ausfallen. "Es fängt im Nordwesten an und zieht dann Richtung Südosten bis etwa zur Mitte Deutschlands", erklärte DWD-Meteorologe Adrian Lyser.

