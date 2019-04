Bad Aibling (dpa) - Nach 27 Jahren ist eine Patientin nach Angaben einer Fachklinik in Oberbayern aus dem Wachkoma wieder zu Bewusstsein gekommen. Die Frau aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte 1991 als damals 32-Jährige einen Autounfall. Nach Stationen in unterschiedlichen Krankenhäusern kam sie in die Schön Klinik in Bad Aibling. Dort reagierte sie im vergangenen Juni erstmals wieder auf Ansprache. Die Frau sei mit Medikamenten, operativen Eingriffen und Physiotherapie behandelt worden, sagte eine Klinik-Sprecherin. Später sei sie aufgewacht.