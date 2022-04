Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will seine neue Akademie im Frankfurter Stadtteil Niederrad in diesem Sommer feierlich eröffnen. Angepeilter Termin ist der 30. Juni, bevor man ab 1. Juli in den Vollbetrieb gehe. Dies teilte der DFB am Mittwoch bei einer Begehung der Baustelle mit. "Es ist schon mal Stimmung in der Bude", sagte Joti Chatzialexiou als Leiter Nationalmannschaften am Mittwoch. Er verwies dabei auf einen Besuch der Sportdirektoren aus der Bundesliga. Für diesen Mittwoch waren die Sportdirektoren der zweiten Liga angekündigt.