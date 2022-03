In Frankfurt ist am Dienstag ein schwer verletzter Mann in wild abgelegtem Sperrmüll gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckten zwei Mitarbeiter der FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH den bislang Unbekannten, als eine Schaumstoffmatte mit einem Greifer in den Lkw gehoben werden sollte. Der bewusstlose Mann war demnach in der Matte eingewickelt.