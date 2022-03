Polizei-Hauptkommissarin Susanne Hippauf kann sich eine Zahlenfolge mit mehr als 15.000 Stellen merken - und will damit noch in diesem Jahr den deutschen Rekord zurückholen. Es geht um das auswendige Aufzählen von Nachkommastellen der Kreiszahl Pi. Mit einer Reihe von 11.104 Ziffern hatte die 40-Jährige aus Frankfurt den deutschen Rekord schon einmal errungen, ein Konkurrent hatte dann aber auf mehr als 15.000 erhöht. Hippauf peilt nun eine Marke jenseits von 15.600 Nachkommastellen an, wie sie der Deutschen Presse-Agentur anlässlich des Pi-Tags am kommenden Montag sagte.