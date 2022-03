Bei einem Brand in einem Frankfurter Hochhaus mussten in der Nacht die etwa 160 Bewohner evakuiert werden. Das Feuer war im zweiten Stock in einer Küche aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Alle Bewohner konnten sich aus dem Gebäude retten, doch eine Person wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Bewohner durften anschließend in das Gebäude zurückkehren. Nur die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, bleibt vorerst unbewohnbar. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden soll nach ersten Schätzungen etwa 250.000 Euro betragen.