Netzwerkkabel in einem Rechenzentrum.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die aktuell ausgewiesenen Gewerbeflächen, von denen nicht alle uneingeschränkt für Rechenzentren geeignet seien, würden bis etwa 2025 ausgereizt sein. Ein weiterer Ausbau sei danach in Frankfurt nur schwer machbar. "Daher erwarten wir langfristig eine zunehmende Ansiedlung neuer Rechenzentren in umliegenden Gemeinden im Rhein-Main-Gebiet. Dazu zählen vor allem Offenbach, Hattersheim und Hanau", erklärte die Vereinigung von Betreibern.

Die Stadt Frankfurt hat ein Konzept vorgelegt, nach dem sich unternehmensunabhängige Rechenzentren nur noch in bestimmten Gewerbegebieten ansiedeln dürfen. Dies soll Konkurrenz um Flächen auf Kosten von klassischer Industrie sowie Gewerbe und Handwerk verhindern. Auch den Energieverbrauch der Rechenzentren will die Kommune stärker in den Blick nehmen.

Pressemitteilung