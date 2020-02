Anreise: Die schottische Loganair fliegt zwischen April und Oktober täglich von Düsseldorf nach Glasgow, sonst drei- bis viermal wöchentlich (www.loganair.co.uk), der Anschlussflug führt zunächst nach Sumburgh auf Shetland, vom kleinen Flughafen Tingwall bedient DirectFlight mehrmals in der Woche die Route nach Foula (www.airtask.com/shetland-islands-inter-island-service). Die Fähre New Advance verkehrt mehrmals in der Woche zwischen Walls auf Shetland und Foula (www.shetland.gov.uk/ferries). Vom Busterminal Viking Station besteht eine Busverbindung (www.shetland.org/plan/travel/public-transport). Flug und Fähre sind vom Wetter abhängig. Auf Foula gibt es keinen ÖPNV und keine Taxis, Besucher werden von den Vermietern ihrer Unterkunft abgeholt.

Unterkunft: Auf Foula: Ristie SelfCatering, komfortables Ferienhaus für max. 8 Personen ( ab 40 Euro), Mahlzeiten können auf Wunsch zugebucht werden (www.facebook.com/RistieSelfCatering). Die Eigentümer organisieren Führungen zu Lande und zu Wasser rund um die Insel. Auf Shetland: Ortolan House B&B im Zentrum von Lerwick, Unterkunft mit leckerem Frühstück (ab 40 Euro), www.visitscotland.com/info/accommodation/ortolan-house-bed-breakfast-p1337261

Allgemeine Auskünfte: Promote Shetland, www.shetland.org