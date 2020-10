Mobil ist man vor Ort völlig ausreichend zu Fuß, mit Ski oder Rodel (Verleih direkt am Hotel). Wer doch mit dem Auto anreist, braucht von Heidelberg aus für die knapp 500 km über Ulm, München, Rosenheim und Kitzbühel ebenfalls etwa sechs Stunden.

Übernachtung: Die Übernachtung inklusive Dreiviertel-Kulinarik kostet in der Forsthofalm ab 130 Euro/Person.

Aktivitäten: Vor Ort ist der Einstieg in verschiedene Wanderrouten möglich, im Hotel selbst werden diverse Fitness-, Yoga- und Wellnessangebote offeriert. In unmittelbar Nähe der Forsthofalm liegt die Almbahn (Sessellift), die den Einstieg in das Skigebiet Saalbach (Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn) ermöglicht.

Allgemeine Auskünfte: Weitere Informationen zur Region: www.saalfelden-leogang.com/de; zum Holzhotel "Forsthofalm": www.forsthofalm.com/de.