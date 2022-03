Verschiedene Verbände der Flüchtlingshilfe im Land wenden sich gegen eine unterschiedliche Behandlung von Flüchtlingen. "Mensch ist Mensch - Solidarität kennt keine Herkunft", hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstag in Stuttgart. Es dürfe keine Benachteiligung von Drittstaatlern und Minderheiten aus der Ukraine sowie von Flüchtlingen an anderen EU-Außengrenzen geben.