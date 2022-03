Die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) will die Betreuung der aus der Ukraine geflüchteten Menschen mit einer halben Million Euro unterstützen. Wie die Landeskirche am Montag in Kassel mitteilte, soll das Geld den Beratungsstellen der neun Regionalen Diakonischen Werke zugute kommen.