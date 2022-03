Kassel (dpa/lhe) - Das Klinikum Kassel hat in der Nacht zum Sonntag die ersten kranken Flüchtlingskinder aus der Ukraine aufgenommen. Das teilte der Klinikkonzern Gesundheit Nordhessen Holding (GNH) am Montag mit. Den Angaben zufolge handelt es sich um drei an Krebs erkrankte Patientinnen und Patienten im Alter zwischen drei und 14 Jahren.

"Den Kindern geht es den Umständen entsprechend gut, sie schweben nicht in Lebensgefahr und konnten bei uns gut erstversorgt werden", sagte Michaela Nathrath, Direktorin der Klinik für pädiatrische Hämatologie und Onkologie, laut Mitteilung. Sie seien im Rahmen einer privaten Initiative, die Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze gebracht hatte, auf dem Rückweg nach Kassel transportiert worden. Alle Kinder hätten von ihren Müttern begleitet werden können. Auch sie seien in dem Krankenhaus aufgenommen worden. Eines der Kinder werde in den kommenden Tagen zur weiteren Behandlung nach Essen in Nordrhein-Westfalen verlegt.

Das Klinikum Kassel ist nach eigenen Angaben unter den ersten Zentren in Deutschland, die an Krebs erkrankte Kinder aus der Ukraine übernommen haben.