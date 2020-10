Anreise:Mehrere Airlines bieten von Deutschland aus Flüge mit einem Zwischenstopp nach Christchurch an. Von dort fahren mehrmals täglich Intercity-Busse nach Te Anau. Aus der Stadt wandert man entlang des Sees in einer knappen Stunde zum Startpunkt des Kepler Tracks. Alternativ nimmt man einen Tracknet-Bus, der einen auch am Ende der Wanderung an der Hängebrücke abholt (www.tracknet.net). Oder man setzt mit dem Wassertaxi nach Brod Bay über.

Corona-Lage: Neuseeland ist von Corona verhältnismäßig wenig betroffen. Von nicht notwendigen, touristischen Reisen wird derzeit aufgrund fortbestehender Einreisebeschränkungen abgeraten, schreibt das Auswärtige Amt. Internationale Einreisen nach Neuseeland bleiben für Touristen bis auf Weiteres untersagt (Stand: 21.10.2020).

Auskünfte: www.newzealand.com/de