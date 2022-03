Gut ein halbes Jahr nach dem Start der bundesweit ersten Online-Plattform für Hinweise auf Steuerbetrug hat das baden-württembergischen Finanzministerium eine erste, eher durchwachsene Bilanz gezogen. Die Zahl anonymer Hinweise sei durch das Hinweisgeber-Portal moderat gestiegen, hieß es am Donnerstag in Stuttgart. Von August 2021 bis Februar 2022 seien dort etwas mehr als 2600 Hinweise eingegangen. Über andere Wege, per Post oder Telefon, gab es noch einmal 402 anonyme Hinweise. Zuerst hatte die "Südwest Presse" über die Bilanz berichtet.