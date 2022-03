Bad Ems (dpa/lrs) - Auffällig ist in der Statistik der enorme Anstieg bei den Gewerbesteuereinnahmen in Mainz von 155 auf 646 Millionen Euro und in Idar-Oberstein von 10 Millionen auf 208 Millionen Euro. Welche Unternehmen hinter diesen Mehreinnahmen stecken, wird wegen des Steuergeheimnisses nicht mitgeteilt. Bekannt ist aber, dass der Corona-Impfmittelhersteller Biontech seinen Hauptsitz in Mainz und zudem auch in Idar-Oberstein (Landkreis Birkenfeld) noch einen Standort hat. Allein diese beiden Kommunen beziehungsweise die Unternehmen, die die Gewerbesteuer gezahlt haben, waren den Angaben zufolge zu mehr als 60 Prozent für den Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen verantwortlich.

