Der Hessische Rechnungshof in Darmstadt.

Wiesbaden/Darmstadt (dpa/lhe) - Rechnungshofpräsident Walter Wallmann hat die hessische Landesregierung auch in Krisenzeiten zu einer Kontrolle der Finanzen aufgerufen. "Wenn Leben und Gesundheit der Menschen bedroht sind, sei es durch Pandemie oder Krieg, rücken haushaltsrechtliche Fragen zunächst erst einmal in den Hintergrund", sagte Wallmann am Donnerstag bei der digitalen Präsentation des Berichts zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes 2020.

Sparsamkeit und Finanzkontrolle seien dennoch wichtig, da Ressourcen freigemacht werden müssten - etwa aktuell für die Organisation und Unterbringung von Flüchtenden aus der Ukraine. Daher gelte sowohl für einen Landes- als auch einen Kommunalhaushalt, dass an einer Priorisierung von Aufgaben und Mitteln kein Weg vorbeigehe. Auch wegen der Generationengerechtigkeit sei keinem geholfen, wenn sich der Staat immer weiter verschulde, betonte Wallmann. Folgende Fehlentwicklungen listeten Hessens oberste Kassenprüfer auf:

Wachpolizei

Die finanziellen Vorteile für den Einsatz der Wachpolizei seien trotz der wertvollen Beiträge der Beschäftigten zur inneren Sicherheit mittlerweile nicht mehr vorhanden, erklärte Wallmann. Auch mit Blick auf den eingeschränkten Einsatzbereich des Personals sollte das Land den sukzessiven Aufbau eines neuen, umfassend einsetzbaren mittleren Polizeivollzugsdienstes erwägen. Als Grund nannte der Präsident, dass es nach der Einführung der Wachpolizei im Jahr 2000 zwischenzeitlichen Höhergruppierungen der Beschäftigten gab.

Im Gegensatz zu Polizeibeamten seien Angehörige der Wachpolizei aber nur eingeschränkt einsetzbar. Ihr Einsatz ist etwa ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine erhebliche Gefährdung bestehen. Das wäre Wallmann zufolge bei Polizeibediensteten des mittleren Dienstes nicht der Fall. Daher sollte die Wiedereinführung des mittleren Polizeidienstes geprüft werden. Wachpolizisten werden vor allem für Objektschutz, Verkehrsüberwachung und Unterstützung bei Abschiebungen sowie Vorführungen bei Gerichten eingesetzt.

Veterinärverwaltung

Land und Kommunen wurden vom Rechnungshof aufgefordert, die Überwachung der Lebensmittelkontrollen zu verbessern. Erfüllungsquoten von unter 20 Prozent seien im Lebensmittelbereich nicht hinnehmbar. Das Land sollte die kommunalen Veterinärämter entlasten und die Probenentnahmen zentral wahrnehmen. Die Lebensmittelüberwachung ist eine der Kernaufgaben der kommunalen Veterinärämter. Sie umfasst vor allem Betriebskontrollen sowie die Entnahme von Lebensmittelproben.

Die Prüfungen der Jahre 2016 bis 2018 hätten gezeigt, dass die Veterinärämter die Anforderungen an die Lebensmittelüberwachung insgesamt nur unzureichend erfüllten. Von den für das Jahr 2018 vorgeschriebenen 50.900 Betriebskontrollen seien lediglich 37.500 umgesetzt worden. Mit einer Erfüllungsquote von 74 Prozent sei jede vierte Betriebskontrolle ausgefallen.

Die zu niedrige Kontrolldichte würden das Risiko mit sich bringen, dass lebensmittelrechtliche Verstöße unbemerkt bleiben, mahnte Wallmann. Das Umweltministerium sollte gemeinsam mit den Veterinärbehörden Standards erarbeiten, um für einheitliche Kontrollen zu sorgen. Mittelfristig sollte die Aufgabe der Probenentnahmen auf das Landeslabor übergehen.

Studierendenwerke

Die Nachfrage nach Wohnheimplätzen gerade in den Ballungsräumen ist höher als das Angebot. Deshalb sollten die Studierendenwerke weiterhin Anstrengungen unternehmen, um wenigstens die von der Landesregierung vorgegebene Quote geförderter Wohnheimplätze zu erfüllen, sagte Wallmann. Dazu seien auch Rücklagen notwendig. Das dürfe aber nicht dazu führen, dass "unendliche" Rücklagen ohne konkrete Verwendungsplanung geschaffen werden.

Der Präsident berief sich bei seiner Kritik auf eine Prüfung des Rechnungshofs der fünf hessischen Studierendenwerke: Im Zeitraum von 2015 bis 2019 seien deren Rücklagen von 74,5 Millionen auf 112,2 Millionen Euro gewachsen. Die Studierendenwerke verfügten im Einzelfall über liquide Mittel von bis zu 29,2 Millionen Euro. Sie hätten deshalb teilweise Negativzinsen an die Geldinstitute zahlen müssen. Geplante Maßnahmen zur Verwendung der Rücklagen hätten dem Rechnungshof nur in Kassel vorgelegen.

Es werde allen Studierendenwerken empfohlen, konkrete Planungen aufzustellen und damit die Angemessenheit der Rücklagen zu belegen, betonte Wallmann. Das Wissenschaftsministerium sollte dort, wo keine konkreten Planungen bestehen, die Haushaltsansätze künftig entsprechend kürzen.

IT und Digitalisierung

Der Landesrechnungshof kritisierte ferner, dass bei den Prüfungen im Bereich IT und Digitalisierung in der Verwaltung bei der Nutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit für die Bürger noch viel zu tun sei. Das gelte auch für die Wirtschaftlichkeit in der staatlichen Verwaltung und die IT-Sicherheit der Daten und Prozesse. Das Land sei hier gefordert, die aktuellen Rechtsnormen und Rahmenbedingungen im Sinne der Digitalisierung anzupassen, sagte Wallmann. Konkret hatte sich der Rechnungshof die Abläufe nach der Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs, die IT-Organisation im Umweltressort und die Arbeit der drei hessischen Erbschaftsteuerstellen angesehen.

