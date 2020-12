Ratsfraktionen stellen sich klar hinter ihre Wehr

Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt steht zu seiner Freiwilligen Feuerwehr. Das zeigte die Debatte rund um die Anschaffung einer neuen Drehleiter, mit der das Ende eines Wehrverbundes mit Nußloch und Sandhausen billigend in Kauf genommen wird.

> Nathalie Müller (CDU): In den letzten Wochen und Monaten haben wir viel über Gebäudeklassen und Brandlasten diskutiert. Fest steht, dass 70 bis 80 Prozent der Menschen, die möglicherweise den Einsatz einer Drehleiter benötigen, in Leimen leben. Für sie sind wir verantwortlich. Ob die Drehleiter nach fünf oder sieben Minuten am Einsatzort ist, kann entscheiden, ob Leben gerettet wird oder es zu einer Katastrophe kommt.

> Julia Müller (GALL): Die Bebauung erfordert, dass die Drehleiter in Leimen stehen muss. Das ist eindeutig. Hier geht es um die Sicherheit der Bürger. Mein Dank gilt unserer Feuerwehr. Dass sie wieder so stark Präsenz zeigt, offenbart ihr Herzblut, mit der sie dabei ist. Dafür ziehe ich den Hut. Bedauerlich ist, dass im Verbund kein Konsens gefunden wurde.

> Peter Sandner (SPD): Die Einsatzberichte und Einsatzzeiten der letzten vier Jahre sprechen nicht unbedingt dafür, dass Nußloch als Standort für die Drehleiter beibehalten wird, zumal die Großzahl der zu schützenden Gebäude in Leimen steht. Nicht verleugnen sollte man, dass es in Leimen hauptamtliche Feuerwehrkräfte gibt, in Nußloch aber lediglich eine rein ehrenamtliche Wehr. Im Übrigen haben sich unabhängige Sachverständige für Leimen als Standort ausgesprochen.

> Rudolf Woesch (FW): Bei der Standortfrage zählen allein sicherheitsrelevante Argumente und da ist nun mal Leimen der effektivste Standort. Das wurde von Gutachtern eindeutig bestätigt.

> Alexander Hahn (FDP): Wir müssen jenseits von Kirchturmdenken entscheiden und ein Urteil fällen jenseits von emotionalen Erwägungen. Hier geht es schließlich um Menschenleben. Die Drehleiter muss nach Leimen. Unsere Feuerwehrleute sind Helden. Sie sorgen im Zweifelsfall dafür, dass wir überleben.

> OB Hans D. Reinwald: So ist es richtig. Das ist der richtige Rückhalt für unsere Feuerwehr. Im Übrigen hätte ich einem anderen Beschluss, der nicht Leimen als Standort vorsieht, schon aus Haftungsgründen widersprechen müssen. (fre)