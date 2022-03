In Baden-Württemberg hat es in den vergangenen Tagen mehrere Waldbrände gegeben. So stand am Sonntagabend ein rund 400 Quadratmeter großes Waldstück in der Nähe von Winterbach (Rems-Murr-Kreis) in Flammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um das Feuer zu löschen. Die Brandursache war zunächst unklar.