In Frankfurt hat die Feuerwehr einen Mann aus seiner brennenden Wohnung gerettet. Der Mann wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Feuer brach nach Angaben der Einsatzkräfte am Sonntagmittag in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Bockenheim aus. Bewohner hätten Alarm geschlagen, weil ein Rauchmelder ausgelöst habe.