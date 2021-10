> Dagmar Hirschfelder wurde 1973 geboren und studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik in Bonn und Paris. Sie ist Spezialistin für die Malerei des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit, ihre Doktorarbeit schrieb sie über ein Thema der niederländischen Malerei. Nach der Promotion in Bonn wurde sie wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektleiterin am Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, 2017 wechselte sie ans Kurpfälzische Museum der Stadt Heidelberg. Ihre erste große Ausstellung am Neckar war eine Schau über das Imaginäre in der Kunst. Dagmar Hirschfelder ist verheiratet und hat zwei Kinder. Mitte November übernimmt sie die Leitung der Berliner Gemäldegalerie.