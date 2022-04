Bad Hersfeld (dpa) - Hochmair mache Schillers Balladen zu einem Rave-Event und exzessiven Rock-Konzert. "Bei Philipp Hochmair steht quasi die ganze Bühne unter Strom. Er stürzt sich gemeinsam mit seiner Band Die Elektrohand Gottes hingebungsvoll ins Schiller-Universum, schafft atemberaubende Wort-, Klang- und Gedankenströme", erklärte Intendant Joern Hinkel. Der Abend gipfele in Hochmairs Interpretation der Schiller-Ballade "Das Lied von der Glocke" - "in unserem Notre-Dame-Jahr und in unmittelbarer Nähe zur ältesten Glocke Deutschlands könnte es kaum einen besseren Rahmen geben", so Hinkel.

