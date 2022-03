Nach wochenlangen Ermittlungen ist eine Gruppe von mutmaßlichen Drogendealern in Kassel festgenommen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren die Frau und vier Männer in einem Verfahren gegen andere Kriminelle in den Fokus gerückt. Als die Beamten mitbekamen, dass sich die Verdächtigen wieder Kokain beschafft hatten, wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Die mutmaßlichen Dealer im Alter zwischen 24 und 35 Jahren wurden an jeweils verschiedenen Orten festgenommen, wie die Polizei mitteilte.