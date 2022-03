Mehrere Tausend Menschen haben am Samstag in Frankfurt das kurdische Neujahrsfest Newroz gefeiert. Ein Sprecher der Polizei sprach am Mittag von rund 5000 Besuchern, es kämen aber nach wie vor noch viele dazu. Auf dem Rebstockgelände nahe der Messe war die zentrale Newroz-Feier in Deutschland, entsprechend wurden Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet erwartet. Bislang laufe alles friedlich ab, berichtete der Polizeisprecher.