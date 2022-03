Der in Moskau geborene Schauspieler Vladimir Burlakov (35) ist entsetzt über die Desinformationen der russischen Regierung über den Ukraine-Krieg. "Es ist unglaublich, wie diese Maschinerie der Propaganda funktioniert. Selbst intelligente Leute, Freunde meiner Familie, glauben an eine angebliche Propaganda des Westens", sagte Burlakov am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wenn meine Mutter ihnen Bilder vom Krieg zeigt, sagen die: "Das ist alles fake und nicht echt". Diese Gehirnwäsche ist echt gruselig."